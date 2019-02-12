شكرا لقرائتكم نورمبرغ يقيل مدربه كولنر والمدير الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال نورمبرغ صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء مدربه ميكايل كولنر ومديره الرياضي أندرياس بورنيمان في أعقاب خسارة الفريق أمام مضيفه هانوفر بهدفين يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المحلي.

وفشل نورمبرغ في تحقيق الفوز في مبارياته الـ15 الأخيرة، ولديه 12 نقطة من فوزين و6 تعادلات بعد 21 مباراة. وقال المتحدث باسم مجلس إدارة النادي توماس غريثلاين: لا يمكننا القول بأننا نستمر هكذا، يجب أن نعطي دفعة جديدة للفريق مشيراً إلى أن المدير الرياضي بورنيمان اختار طوعاً ربط مصيره بمصير المدرب كولنر.

وطلب النادي من الدولي السلوفاكي السابق ماريك مينتال والمدرب المساعد بوريس شومرز إعداد الفريق للمباراة المقبلة ضد بوروسيا دورتموند المتصدر الإثنين المقبل.