شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم دورتموند من خدمات رويس أمام توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بروسيا دورتموند أن القائد ماركو رويس سيغيب عن ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء بسبب إصابة في الفخذ.

وأصيب رويس، الذي أحرز 17 هدفا مع دورتموند في كل المسابقات هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي ناديه، خلال الخسارة أمام فيردر بريمن في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي وغاب عن التعادل مع هوفنهايم في الدوري المحلي.

وقال سيباستيان كيل مسؤول دورتموند للصحفيين: كنا نرغب بكل تأكيد في وجوده معنا في لندن لأن حضوره يتسبب في بعض الخوف للمنافس. لكننا سنحاول تعويض غيابه.

ومن المتوقع أن يشارك جيدون سانتشو، اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 18 عاما والذي أحرز ثمانية أهداف ومرر عشر كرات حاسمة في كل المسابقات، بدلا من الجناح رويس في التشكيلة الأساسية لدورتموند.

ولم يتضح بعد إذا كان بوسع الهداف الخطير رويس خوض مباراة الإياب في الخامس من مارس .