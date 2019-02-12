بوروسيا دورتموند يخسر ورقة هدافه رويس أمام توتنهام

اسماء السيد - خسر بوروسيا دورتموند الالماني ورقته الرابحة المتمثلة بهدافه وقائده ماركو رويس الذي سيغيب عن صفوفه فريقه بسبب اصابة في الفخذ أمام مضيفه توتنهتم هوتسبر الانكليزي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتشير الارقام الى أهمية رويس في تصدر دورتموند للدوري هذا العام في سعيه لاحراز اللقب المحلي للمرة الاولى منذ عام 2012، إذ سجل 17 هدفا ومرر 11 كرة حاسمة في مختلف المسابقات.

واعتبر قائد المانيا السابق لوثر ماتيوس أن دورتموند سيفتقد جهود رويس الذي "سيغيب عن مباراة مهمة أمام توتنهام. لن تكون الامور سهلة" مضيفا "ثالث أفضل فريق في الدوري الانكليزي الممتاز ضد متصدر البوندسليغا، أرى الامور متساوية بنسبة 50 بالمئة للفريقين".

وأردف قائلا "يفتقد بوروسيا دورتموند لافضل لاعبيه، ماركو رويس".

وكان رويس تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه التي خسرها بركلات الترجيح أمام فيردر بريمن بعد التعادل (3-3) في الوقتين الاصلي والاضافي في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

وخرج الدولي الالماني من الملعب بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة حرة أودعها في أعلى الزاوية اليمنى.

والى جانب رويس سيفتقد المدرب السويسري لوسيان فافر للفريق "الاصفر والاسود" لجهود العديد من لاعبيه امثال الإسباني باكو ألكاسير بسبب اصابة في الكتف والبولندي لوكاس بيشتتشيك الذي يعاني من اصابة في الكاحل ويوليان فايغل بسبب الانفلونزا.

ولم يذق دورتموند طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات إذ سقط في فخ التعادل أمام كل من هوفنهايم واينتراخت فرانكفورت في الدوري، كما تعادل في الكأس أمام بريمن قبل أن يخرج بركلات الترجيح.

وفي ظل غياب هذه الكوكبة من اللاعبين يجد دورتموند الحل الانسب لمواجهة توتنهام بلاعبه الشاب الإنكليزي جايدون سانشو (18 عاما) الذي سجل هدفا ومرر كرتين حاسمتين واصاب القائم أمام هوفنهايم.

وسبق لدورتموند أن أحرز لقب المسابقة الاوروبية عام 1997 بتغلبه على يوفنتوس الايطالي (3-1)، كما وصل الى المباراة النهائية عام 2013 التي خسرها امام مواطنه بايرن ميونيخ (1-2).

ويتقاسم دورتموند وتوتنهام الفوز مرتين لكل منهما في مواجهاتهم السابقة اذ تغلب الفريق الانكليزي ذهابا وايابا على منافسه الالماني في دور المجموعات لدوري الابطال عام 2017، فيما كان الفريق الالماني أخرج توتنهام في الدور الثالث من مسابقة "يوروبا ليغ" موسم 2016-2017 بفوزه (3-صفر) ذهابا في مباراة تألق فيها رويس بتسجيله هدفين و(2-1) إيابا.