شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجتمع برؤساء اللجان الفرعية للتنسيق للمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى يشرف عليها عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، اجتماعا مع رؤساء لجان الحكام بأفرع الاتحاد، لمناقشة أسلوب العمل فى المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع التنبيه على المناطق بضرورة المتابعة المستمرة للحكام صغار السن والصاعدين، والتشديد على التواصل الدائم مع اللجنة الرئيسية لمعرفة كل المستجدات فى حينها.

كما تم الاتفاق على ضرورة تطوير مستوى الحكام والاستعداد للفترة المقبلة من مباريات الدورى فى مختلف الأقسام، والتى ستكون أشد سخونة بسبب المنافسة على لقب الدورى أو الصعود و الهبوط.