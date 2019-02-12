شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يتابع مواجهة منافسه الجزائرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بالإسماعيلى متابعة مواجهة شباب قسنطين أمام بارادو، المقرر لها السابعة إلا ربع من مساء اليوم ضمن منافسات الدورى الجزائرى الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش لمعرفة منافسه الجزائرى والوقوف على نقاط القوة والضعف لديه سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية فى المواجهة التى ستقام ضده ولم يتحدد موعدها بعد فى إطار منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر شباب قسنطين مجموعة الدراويش برصيد 6 نقاط إثر الانتصار على الأفريقى ومازيمبى فى أول جولتين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقى قد أصدر قرارا أمس الأول برفع الإيقاف عن الإسماعيلى وإعادته لمنافسات البطولة بعد ثبوت صحة موقفه.