60 دقيقة.. محمد الشناوى يحافظ على نظافة شباك الأهلى أمام سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة، ما زال التعادل السلبى يسيطر على مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا. الشوط الثانى الشوط الثانى مع بداية الشوط الثانى ..يضغط لاعبى سيمبا عن طريق " أيكوا" ويتوغل ليصل داخل منطقة جزاء الأهلى ويسددها قوية تخرج لركنية. الدقيقة 47 فرصة رائعة عن طريق النيجيري أجايي يلعبها طويلة تصل لحسين الشحات الذى يستلمها بشكل رائع لينفرد بالمرمى لكنه يفشل فى تسديدها بشكل صحيح تصل لحارس المرمى. الدقيقة 48 عرضية طويلة تصل لـ " بوكو" لاعب سيمبا بعد فشل على معلول فى التصدي لها ويسددها قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوى. الدقيقة 49 فرصة خطيرة لسيمبا بعد مرور أدييه من ياسر إبراهيم يلعبها تصل لبوكو الذى يمر بمهارة عالية من ثنائى دفاع الأهلى وينفرد بمرمى الشناوي الذى يتصدي لها ببراعة وييمنع هدف مؤكد . إيقاف المباراة لعلاج محمد الشناوى حارس الأهلى للإصابة. الدقيقة 52 عرضية طويلة داخل منطقة جزاء الاهلى " يفوتها" ياسر إبراهيم ينشط اللقاء ويزداد سخونة لرغبة كل فريق فى تحقيق هدف التقدم. بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي. يحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وفيتا كلوب ثانيا برصيد 4 نقاط ثم سيمبا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط و شبيبة الساورة الجزائري رابعاً برصيد نقطتين.

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