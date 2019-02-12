فيديو.. حسين الشحات يهدر فرصة تقدم الأهلى على سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر حسين الشحات جناح النادى الأهلى فرصة تقدم فريقه على سيمبا التنزانى فى الدقيقة 22 بعدما رواغ أكثر من لاعب فى الجبهة اليمنى، لكن تسديدته أخطأت المرمى. ويواجه الأهلى سيمبا التنزانى فى دار السلام، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وجاء تشكيل الفريق الأحمر كالتالى: فى حراسة المرمى محمد الشناوى، وفى خط الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي وفى الهجوم حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

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