7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار الرياضية المهمة منها تأجيل تجديد عقد كهربا بالزمالك، وموعد مباراة المنتخب الأولمبى مع مالاوى وديا.

يلتقى المنتخب الأولمبى مع مالاوى وديا يوم 8 مارس المقبل بالقاهرة، فى إطار استعداد المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر من العام الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأولمبى قد عرض على المجلس مواجهة مالاوى تلبية لرغبة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب، الذى وضع فى برنامجه خوض ثلاث مباريات فى شهر مارس، حيث سيلعب مباراتين خلال المعسكر الخارجى بإسبانيا أمام هولندا وأمريكا ويسبقهما لقاء مالاوى بالقاهرة.

استقرت إدارة قطاع الكرة بنادي الزمالك على غلق ملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين خلال الوقت الحالي نظرًا للتركيز في مواجهات الفريق المختلفة بالبطولات التي يشارك بها الفريق الأبيض مع توالي المباريات بين بطولتي الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز خلال المرحلة الحالية حيث يرتبط الفريق الأبيض بمواجهة غدًا الأربعاء مع نصر حسين داي الجزائري، علي استاد برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

تفقد وفد من وزارة التنمية المحلية يترأسه المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والمتابعة استاد الإسماعيلية للوقوف على مدى جاهزيته، لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة المقرر لها يونيو المقبل.

توجت راندا تاج الدين بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال البارالمبية التى تقام فى الإمارات بمنافسات وزن فوق 86 كجم.

تشهد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى، اليوم، بملعب الأخير إجراءات أمنية مشددة، حيث يقوم ما يقرب من 300 عسكرى بالإضافة إلى 30 حصانا و50 كلبا بتأمين المباراة حسب ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى للمباراة.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على مساعدة عمال غرفة خلع الملابس فى الفريق خلال تدريبات الأحمر، حيث حمل معدات التدريب بنفسه.

وخاض الأهلى مرانه الأخير عصر أمس على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام استعداداً لمواجهة سيمبا فى الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

اقترب عمرو السولية لاعب الوسط المدافع بالنادى الأهلى، بقوة من الانضمام لمعسكر الفراعنة فى شهر مارس المقبل والذى يتخلله مباراتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتى حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا عن المجموعة العاشرة مع تونس، ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس على ملعب نيجيريا، حيث يرغب الجهاز الفنى للمنتخب فى تجربة أكثر من وجه جديد على الجهاز الحالى على رأسهم السولية الذى كان بعيد المعسكرات الماضية للإصابة أو الابتعاد عن مستواه.