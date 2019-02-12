نظرًا للإقبال الكثيف.. الزمالك: استمرار عملية بيع تذاكر مباراة الكونفدرالية حتى الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أكد محمد سويلم المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن هناك إقبال كثيف من جانب جماهير القلعة البيضاء على شار تذاكر مباراة الفريق أمام نصر حسين داي الجزائري ببطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غدًا الأربعاء مع نظيره الجزائري في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وأكد سويلم أن عملية بيع تذاكر اللقاء ستستمر حتى غد الأربعاء في النادي، وكذلك في منفذي نادي سموحة واستاد الاسكندرية.

وأوضح سويلم أنه سيتم السماح بتوزيع التذاكر حتى تحرك الأتوبيسات التى خصصتها الإدارة لنقل الأعضاء وفرق النادي الرياضية لملعب برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق فى المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لتعويض خسارته أمام جورماهيا برباعية مقابل هدفين في افتتاح مشواره بالبطولة.