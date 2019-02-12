شاهد.. الترجي يتقدم على أورلاندو بهدف أنيس البدري في الشوط الأول

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تقدم فريق الترجي على أورلاندو بيراتس بهدف في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب المنزه ضمن منافسات الجولةالرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
سجل أنيس البدري هدف الترجي الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 16 من جملة تكتيكية رائعة نجح لاعبو الفريق التونسي في تنفيذها وإسكان الكرة شباك الفريق الضيف.
هدف أنيس البدري في أورلاندو
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