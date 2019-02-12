وائل جمعة لاعب الأهلي السابق كتبت: سارة جاب الله أعرب وائل جمعة صخرة دفاع النادي الأهلي والمنتخب السابق والمحلل الرياضي لدي قنوات بي إن سبورت الرياضية عن سعادته بعد إختيار مجلة " فرانس فوتبول" الفرنسية للشياطين الحمر بين كبار أندية العالم، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته لاختيار أفضل ٣٠ ناديا في العالم. في الاستفتاء الذي أجرته لاختيار أفضل ٣٠ ناديا في العالم. وعبر عن سعادته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً : كبير ياأهلي.. ودائماً مع الكبار". واحتل الأهلي المركز الــ21 ،وهو النادي الإفريقي والعربي الوحيد الذي نجح في دخول القائمة النهائية، وحصل الأهلي على ٢٣ نقطة متفوقا على عدد من أندية الدوريات الأربعة الكبرى مثل "أيه أس روما " الإيطالي و"شالكة" و"شتوتجارت" من الدوري الألماني، و"موناكو" من الدوري الفرنسي.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. رد فعل وائل جمعة بعد اختيار الأهلي ضمن أفضل 30 فريقًا بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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