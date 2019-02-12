شوقي غريب يكشف سبب تعديل موعد معسكر المنتخب الأوليمبي في مارس

كتب - كريم عبد المحسن:

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن سبب تعديل موعد معسكر الفريق القومي في شهر مارس المقبل، والذي يشهد خوض مباراة ودية مع مالاوي يوم

8 من نفس الشهر.

قال غريب لـ "الوفد"، إن المعسكر كان مقررًا له من 8 لـ15 مارس، قبل أن يتم تعديله

ليصبح من 4 لـ8 خلال نفس الشهر، ويرجع سبب التعديل إلى إقامة مباريات في الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن المنتخب سيخوض معسكر آخر في فترة التوقف الدولي في مارس، ويخوض مباراتين وديتين في إسبانيا أمام أمريكا وهولندا.