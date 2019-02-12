إقبال كبير على تذاكر لقاء الزمالك ونصر حسين داي

الزمالك (أرشيفية)

كتب - مصطفى جويلي:

شهدت عملية بيع تذاكر مباراة الزمالك ونصر حسين داي بطل الجزائر، إقبالًا كبيرًا من الجماهير، بعدما تم

بيع 8 آلاف تذكرة من أصل 12 ألفًا قام مسئولوالقلعة البيضاء بطبعها للجماهير خلال الأيام الماضية.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.