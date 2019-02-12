إقبال كبير على تذاكر لقاء الزمالك ونصر حسين داي

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الزمالك (أرشيفية)كتب - مصطفى جويلي:
شهدت عملية بيع تذاكر مباراة الزمالك ونصر حسين داي بطل الجزائر، إقبالًا كبيرًا من الجماهير، بعدما تمبيع 8 آلاف تذكرة من أصل 12 ألفًا قام مسئولو
تقام المباراة في تمام التاسعة مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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