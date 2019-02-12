وفد من التنمية المحلية والشركة الراعية يتفقد ستاد الإسماعيلية

كتبت - نورهان فضل:

قام وفد من وزارة التنمية المحلية، يترأسه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، وممثلو الشركة الراعية لكأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة، بجولة لتفقد ستاد الإسماعيلية والوقوف على

مدى جاهزيته، تمهيدًا لاستضافته إحدى مجموعات البطولة، المقرر لها يونيو المقبل.

رافق الوفد خلال الجولة عدد من مسئولى النادى، فى مقدمتهم

أحمد بزان، القائم بأعمال المدير التنفيذى.

شملت الجولة تفقد أبواب الدخول والخروج والطوارئ والملاعب الفرعية، بجانب غرف الاستاد من أجل رصد أى نواقص والعمل على رفع كفاءتها قبيل انطلاق البطولة، التى تعود مصر لاستضافتها بعد غياب طويل.