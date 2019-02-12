قام وفد من وزارة التنمية المحلية، يترأسه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، وممثلو الشركة الراعية لكأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة، بجولة لتفقد ستاد الإسماعيلية والوقوف علىمدى جاهزيته، تمهيدًا لاستضافته إحدى مجموعات البطولة، المقرر لها يونيو المقبل.
رافق الوفد خلال الجولة عدد من مسئولى النادى، فى مقدمتهم
شملت الجولة تفقد أبواب الدخول والخروج والطوارئ والملاعب الفرعية، بجانب غرف الاستاد من أجل رصد أى نواقص والعمل على رفع كفاءتها قبيل انطلاق البطولة، التى تعود مصر لاستضافتها بعد غياب طويل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من التنمية المحلية والشركة الراعية يتفقد ستاد الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.