وادي دجلة يكرم علي فرج بعد صدارة عرش الإسكواش

علي فرج لاعب الاسكواش

كتب- محمد سعيد:

احتفل نادي وادي دجلة، بالإنجاز الذي حققه علي فرج، لاعب فريق الإسكواش، بالوصول إلى قمة التصنيف العالمي للعبة على مستوى الرجال، في التنصيف المنتظر إعلانه خلال شهر مارس المقبل.

وأقام نادي وادي دجلة حفل تكريم ضخم للاعبه، بحضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وحسن المستكاوي، رئيس مجلس إدارة النادي، وكريم درويش نجم الإسكواش المعتزل ورئيس أكاديمية اللعبة بالنادي.

وواصلت رنيم الوليلي، لاعبة وادي دجلة سيطرتها على عرش السيدات للشهر الرابع على التوالي، فيما صعد فرج إلى قمة تصنيف الرجال متخطيًّا مواطنه محمد الشوربجي، بعد تغلب فرج على الأخير في نهائي بطولة «جي بي مورجان» الدولية المفتوحة، والتي تعد أول بطولة بفئة

البلاتينيوم العام الجاري.

وأصبح وادي دجلة أول نادي في التاريخ يضم لاعبًا المركز الأول على مستوى الرجال والسيدات، في إنجاز جديد يضاف لأحد أهم الأندية المصرية في رياضة الإسكواش.

وأعرب علي فرج، عن سعادته بذلك التكريم من ناديه، ووجه الشكر إلى والديه وزوجته وشقيقه الأكبر ومدربه السابق وائل، مشيرًا إلى أن حلمه منذ كان عمره 6 أعوام كان الوصول إلى قمة التصنيف العالمي والذي لم يكن سهلًا تمامًا.

وقال علي: "نور زوجتي لها فضل كبير في وصولي إلى هذا المكان، كانت دائما تدعمني وترافقني دائمًا في كل

البطولات الدولية".

وأضاف:"كريم درويش ساندني كثيرًا، ومع وصولي إلى المركز الخامس ساندني كثيرًا لتحسين مركزي من خلال خبراته ببقائه على قمة التصنيف لأطول فترة ممكنة".

وأشار المصنف الأول عالميًّا، إلى أن وصوله للقمة شيء صعب لكن الحفاظ عليها هو الأصعب، موضحًا أن مباراته الأخيرة أمام محمد الشوربجي كانت الأصعب واستطاع أن يعود في المباراة بعد أن كان متأخرًا بشوطين ليفوز بعدها بثلاثة أشواط، وهي السبب الرئيسي وراء اعتلائه التصنيف على حساب الشوربجي.

وفاز علي فرج، خلال هذا الموسم ببطولات السويد المفتوحة و أوراكل وبطولة الجمهورية والدوري الممتاز وقطر المفتوحة وأخيرًا، جي بي مورجان.

وقال عاصم خليفة، إن الجيل الحالي من اللاعبين هو الأفضل في تاريخ اللعبة، مؤكدًا أنه يسعى لنقل خبرات هذا الجيل إلى الناشئين لتجهيزهم حال موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على إدراج اللعبة ضمن الرياضات الأولمبية في دورة باريس 2024.