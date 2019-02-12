تعرّف على تشكيل سيمبا التنزاني أمام الأهلي

سيمبا التنزاني

كتب - محمد اللاهوني

أعلن البلجيكي باتريك أوسيمس، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب

الصداقة في تنزانيا.

تضم تشكيلة سيمبا الحارس عيشى مانولا، وأمامه الرباعي زانا كوليبالي وأسانتي كواسي وجوكو مورشيد وباسكال واوا

للدفاع، وجيمس كوتي وكلاتوس تشاما وجوناس ماكودي وجون بوكو للوسط، وميدي كاجيري وإيمانويل أوكوي للهجوم.

يجلس على مقاعد البدلاء الحارس ديوجراتيس مونيس ومحمد حسين ونيكولاس جيان ومزاميرو ياسين وهارونا نيوزيما وحسن ديلنجا وراشيد جوما.