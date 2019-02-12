رياضة | مفاجأة.. الإصابة سر سفر "كهربا" لألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الإصابة سر سفر "كهربا" لألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعاني محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك من بعض الآلام في فقرات الظهر، الأمر الذي أدى إلى سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال الأيام الأخيرة من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية، والتدريبات العلاجية للتخلص من هذه الآلام.
ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو أثناء أدائه لبعض التدريبات التأهيلية الخاصة، للتخلص من الآلام التي تلاحقه خلال الفترة الماضية، والتي منعته من التألق مع الزمالك خاصة أنه خاض المباريات الأخيرة وهو يعاني من هذه الإصابة.
وغاب "كهربا" عن مباراة الفارس الأبيض الأخيرة أمام النجوم في الجولة 21 من الدوري بسبب الإيقاف، حيث استغل اللاعب الأمر واتجه إلى ألمانيا في رحلة علاج قصيرة.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق نصر حسين داي الجزائري، غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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