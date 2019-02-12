كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غضب ثروت سويلم من اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ملامح الغضب على اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب استبعاده من رئاسة اللجنة الأمنية ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ووجه سويلم اللوم على هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، بسبب عدم تنفيذ وعده بترشيحه لدى وزارة الشباب برئاسة تلك اللجنة خلال البطولة التي ستقام بالقاهرة يونيو المقبلة.

وسارع أبوريدة، في شرح الموقف للمدير التنفيذي وأسباب استبعاده، والذي أكد خلاله أن اللوائح تمنع رئاسته للجنة الأمنية، نظرًا لكونه موظفا فى الجبلاية ويتقاضى أجرًا نظير عمله.

وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت عن أسماء رؤساء اللجان التابعة إلى اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وجاءت قائمة الأسماء على النحو التالى: اللجنة الطبية: الدكتور محمد سلطان. لجنة التطوير: اللواء يحيى عبد الرحمن. لجنة النظم والمعلومات: اللواء شريف فايز. لجنة الأمن: اللواء حسام ناجي. لجنة الإقامة: مهندس شريف سالم. لجنة المتطوعين: عبد المنعم الصاوي. لجنة التسويق: محمد كامل. اللجنة القانونية: ياسر فتحي. لجنة الأنشطة السياحية: كامل أبو علي. لجنة المراسم: طارق كمال. اللجنة المالية: تامر غنام. لجنة التدريب والمباريات: أحمد عبد الله. اللجنة الإعلامية: أسامة إسماعيل. لجنة الاتصال الحكومي: أحمد الشيخ.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | سر غضب ثروت سويلم من اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.