رياضة | تعادل سلبي بين الأهلي وسيمبا التنزاني في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل سلبي بين الأهلي وسيمبا التنزاني في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المباراة المقامة على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك ضمن مباريات الجولةً الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بداية المباراة كانت هادئة من جانب الأهلي وسيمبا ولم تشهد الدقائق العشر الأولى أي هجمة خطيرة حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وكانت أول المحاولات الخطيرة في مباراة الأهلي وسيمبا من جانب أصحباب الأرض من تسديدة قوية لاوكوي من داخل منطقة الجراء، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تعامل معها بنجاح وأمسك بالكرة.

وفي الدقيقة ١٣ عاد محمد الشناوي وتصدى لكرة قوية أخرى من جانب مهاجم سيمبا ميدي حولها لركلة ركنية.

وواصل الفريق التنزاني هجماته على الأهلي وصوب واوا كرة قوية في الدقيقة ١٥ لكنها ارتطمت بأقدام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، لتمر بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

واستمر اعتماد فريق سيمبا على التصويب حيث سدد بوكو تصويبة قوية في الدقيقةً٢٠ لكنها علت عارضت مرمى الأهلي، بعدما افتقدت للدقة.

وقرر لاعبو الأهلي التخلي عن الشق الدفاعي، حيث مرر محمد هاني الكرة لحسين الشحات لينطلق بها في الدقيقة ٢٢ ويسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس سيمبا، مضيعا أخطر فرص الفريق الأحمر في الشوط، ليرد عليه أوكوي بتسديدة بعيدة بأمتار كثيرة عن مرمى الشناوي.

وبعد مجموعة من التمريرات بين لاعبي الأهلي، وصلت الكرة إلى كريم نيدفيد، ليسدد كرة سهلة ذهبت بين أحضان مانولا حارس فريق سيبما التنزاني، وذلك في الدقيقة ٣١.

ولجأ مدرب سيمبا للتغيير الأول بعد إصابة كواسي ليدفع بمحمد حسين في الدقيقة ٤٠، ليسدد ميدي كرةً قوية من الناحية اليمنى حولها محمد الشناوي إلى ركلة ركنية.

ومرت الدقائق المتبقة من هذا الشوط دون جديد لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

جماهير يانج أفريكانز تساند الأهلي أمام سيمبا

حرصت جماهير يانج أفريكانز التنزاني على التراجد في مدرجات الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، لمؤزارة الأهلي أمام غريمه سيمبا في المباراة المقامة بينهما حاليا.

وتواجدت جماهير يانج أفريكانز في مدرجات الدرجة الثالثة يمين، لتشجيع الأهلي أمام غريمه التقليدي سيمبا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي

فرص الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

يمكن للنادي الأهلي التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا إذا فاز على سيمبا التننزاني اليوم مع تعثر شبيبة الساورة الجزائري على ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي مع سيمبا في تنزانيا في الساعة الثالثة عصر اليوم بينما يستضيف الساورة نظيره فيتا كلوب في الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن فيتا كلوب الكونغولي ثم سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط وخلفه شبيبة الساورة الجزائري بنقطتين.

ويكفي الأهلي – بشكل عام - 4 نقاط فقط من 3 مباريات مقبلة في دور المجموعات للتأهل رسميًا بصرف النظر عن نتائج المنافسين.

ويتأهل الأهلي لربع النهائي إذا فاز على سيمبا اليوم وخدمته الظروف بتعادل جديد بين شبيبة الساورة وفيتا كلوب أو فوز الأخير خارج أرضه في الجزائر.