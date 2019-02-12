رياضة | إقبال تذاكر مباراة الزمالك وحسين داي في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال تذاكر مباراة الزمالك وحسين داي في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد سويلم المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن هناك إقبالًا متزايدًا على شراء تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نصر حسين داي الجزائري فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضاف سويلم أن بيع تذاكر اللقاء يستمر اليوم وغدا في النادي، وكذلك في الإسكندرية بمنفذي نادي سموحة واستاد الإسكندرية.

وأوضح سويلم أنه سيتم السماح بتوزيع التذاكر حتى تحرك الأتوبيسات التى خصصتها الإدارة لنقل الأعضاء وفرق النادي الرياضية لملعب برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق فى المباراة.

ويواجه الزمالك فريق حسين داي غدا الأربعاء فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب.