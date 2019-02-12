رياضة | الترجي يتقدم على أورلاندو بيراتس بهدف "البدري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يتقدم على أورلاندو بيراتس بهدف "البدري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن اللاعب الدولي التونسي أنيس البدري من افتتاح التسجيل منذ قليل، للترجي التونسي أمام ضيفه نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في الدقيقة 17 من الشوط الأول.
ويحتضن الملعب الأولمبي بالمنزه هذه المباراة التي تجرى حاليا، بدور حضور الجمهور لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
يذكر أن مباراة الفريقين التي دارت في الثاني من هذا الشهر بجوهانسبرج كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الترجي و أرلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (0-0).
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