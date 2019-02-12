رياضة | برشلونة ينقذ أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينقذ أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني، قد أنقذ نظيره أتليتيكو مدريد، في بطولة الليجا الإسبانية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن الخسارة التي تلقاها أتلتيكو مدريد ضد ناديي ريال بيتيس وريال مدريد في أسبوع واحد لفريق دييجو سيميوني في الليجا، لم تحدث ضررا كبيرا للروخوبلانكوس.
وذلك لأن البارسا تعادل مع فريقي فالنسيا وأتلتيك بيلباو، وبذلك توسع الفارق بين البارسا وأتليتيكو من 5 إلى 7 نقاط فقط، وهو ليس بعيدًا.
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