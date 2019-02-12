رياضة | برشلونة يواجه مشكلة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواجه مشكلة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية إسبانية، أن هناك مشكلة فنية مقلقة يعاني منها فريق برشلونة لإسباني، ويجب على المدير الفني إرنيستو فالفيردي أن يقوم بحلها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن المشكلة المقلقة التي يجب على فالفيردي أن يحلها، هي عدم استغلال لاعبي البارسا للضربات الركنية.

حيث أن آخر هدف من ركلة ركنية سجله البارسا كان في 23 سبتمبر من العام الماضي، وجاء برأس المدافع جيرارد بيكيه في مرمى جيرونا، وهذا يعني انه ما يقرب من 5 اشهر، 30 مباراة رسمية، 146 ركلة ركنية، لم يستفد فريق فالفيردي من واحدة منها.