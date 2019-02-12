رياضة | نجم ريال مدريد السابق: أنتظر إعتزال ميسي بفارغ الصبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق: أنتظر إعتزال ميسي بفارغ الصبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد نجم ريال مدريد الإسباني السابق ألفارو أربيلوا، بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الغريم التقليدي برشلونة، مؤكدًا أنه لاعب جيد جدا.
وقال أربيلوا في تصريحات صحفية: "لم أتمكن أبدا من الاستمتاع به، ولا أعتقد أنني سأستمتع به، آمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يعتزل، أنا أحسب الأيام بالفعل حتى يترك ميسي كرة القدم".
واستطرد قائلاً: "أنا لست كارها للبارسا، ولكن أريد أن يخسر البارسا دائما لأن ذلك من صالح ريال مدريد، حتى في التدريب أريد أن يخسر البارسا غدا".
واختتم بقوله: "لا أريد أن يتأهل البارسا إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا، بذلك سيكون لريال مدريد منافسا أقل في البطولة".
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