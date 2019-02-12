اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا الآن بث مباشر (دوري ابطال افريقيا) الآن

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مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني الآن بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS HD4 و beIN CONNECT.

أبرز مجريات مباراة الأهلي وسيمبا

-41- ميديه ينفرد بالشناوي ويسدد كرة ضعيفة يبعدها الأخير إلى ركنية

-22- حسين الشحات يتلاعب بدفاع سيمبا ويسدد خارج المرمى.

-13- سيمبا يهدد مرمى الأهلي والحارس الشناوي يتصدى بنجاح.

-1- انطلاق المباراة

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا

يحل فريق الأهلي المصري ضيفاً على سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

مباراة الأهلي وسيمبا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة بتعليق الزميل علي محمد علي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي وسيمبا - الثلاثاء 12/02/2019

المباراة:

الأهلي x سيمبا

التعليق:

علي محمد علي

القناة:

HD4

16:00 بتوقيت مكة المكرمة 15:00 بتوقيت القاهرة

14:00 بتوقيت تونس 14:00 بتوقيت المغرب

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا

يبدو الأهلي المصري وصيف بطل النسختين الأخيرتين وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) مرشحاً فوق العادة لحجز أولى بطاقات ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على سيمبا في حال فوزه.

وكان الأهلي أكرم وفادة سيمبا 5-0 في برج العرب ذهاباً، وبالتالي سيسعى إلى تجديد فوزه وتعزيز صدارته برصيد 10 نقاط

المجموعة الرابعة لدوري ابطال أفريقيا

الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط

الأهلي 3 2 1 0 7 7

فيتا كلوب 3 1 1 1 3 4

سيمبا 3 1 0 2 -7 3

شبيبة الساورة 3 0 2 1 -3 2

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا على الانترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي وسيمبا وأهم مباريات دوري أبطال أفريقا بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.