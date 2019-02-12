اونلاين | كورة لايف مباراة الاهلي شاهد| بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء 12/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف مباراة الاهلي شاهد| بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء 12/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأهلي فاز 2-0 على فيتا كلوب في الجولة الأولي / وتعادل 1-1 أمام شبيبة الساورة في الجولة الثانية / وفاز 5-0 على سيمبا في الجولة الثالثة 24 سيطرة واستحواذ من لاعبي سيمبا على المباراة وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى الأهلي

تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، المقامة على الملعب الوطني في تمام الـ3:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 2"، تعليق صوتي علي محمد علي.

ويحكم اللقاء السوداني محمود علي محمود، ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة علي محمد علي.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى مارتن لاسارتي، الذي يحتل صدارة مجموعته قبل الجولة الرابعة بـ7 نقاط، لتحقيق نتيجة إيجابية تحسم صعوده للدور ربع النهائي، حيث وضع الجهاز الفني هدفهم قبل السفر إلى تنزانيا وهو الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، وارتفاع رصيده إلى 10 نقاط، لحسم تأهل الفريق للدور ربع النهائى خاصة أن الفوز على سيمبا سيقتل طموح بطل تنزانيا فى التأهل.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع سيمبا التنزاني لتحقيق الفوز على النادي الأهلي ورد اعتباره بعد الخماسية التي تلقاها في المواجهة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويطمح الفريق التنزاني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد النقاط الثلاث، والتمسك بفرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.