اونلاين | رابط AHLY كوورة لايف HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (دوري ابطال افريقيا) بث مباشر .. Koralive

رابط AHLY كوورة لايف HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (دوري ابطال افريقيا) بث مباشر .. Koralive

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة سيمبا التنزاني والأهلي لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا وذلك على الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام.

ويدخل الأهلي المباراة وهو على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل (طالع ترتيب المجموعة).

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز في الجولة الثالثة على سيمبا بخماسية دون رد في المباراة التي جرت يوم 2 فبراير على ملعب برج العرب في الأسكندرية (شاهد الأهداف)

وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلة الفريق لهذه المباراة والذي جاء كالآتي:

محمد الشناوي؛ محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول؛ عمرو السولية، كريم نيدفيد، حمدي فتحي؛حسين الشحات، أجايي، رمضان صبحي.

ملخص المباراة

بدأ الأهلي بشكل قوي حيث شهدت الدقيقة الأولى شن هجمة من الجبهة اليمنى حيث أرسل محمد هاني عرضية لكن دفاع أصحاب الأرض أفسدها.

وفي الدقيقة العاشرة من عمر المباراة لاحت أول فرصة لفريق سيمبا عندما تسلم أكوي الكرة من على حدود منطقة الجزاء وصوبها لكن الشناوي كان في الموعد.

خطورة سيمبا ظهرت في الدقيقة 12 عندما تسلم اللاعب ميدي كاجيري الكرة في منطقة جزاء الأهلي وراوغ الشناوي قبل أن يصوب لكن حارس الأهلي عاد من جديد للمكان الصحيح تحت الثلاث خشبات ليمنع هدفًا.

وأهدر حسين الشحات فرصة الهدف الأول في الدقيقة 22 للأهلي بعد أن انطلق في الرواق الأيمن لفريق سيمبا قبل أن يراوغ عدد من لاعبي أصحاب الأرض وصوب لكن خارج المرمى.