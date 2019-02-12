اونلاين | كورة لايف hd مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دوري ابطال افريقيا tab3live والقنوات الناق

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نرصد لكم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره سيمبا بطل تنزانيا على ملعب برج العرب مساء اليوم السبت الثاني من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر أون لاين كورة لايف قبل انطلاق اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي.

الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد الكواليني.

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