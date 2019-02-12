اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اليوم 12-2-2019 في دوري ابطال افريقيا - كول كورة hd

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رابط سريع مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا: يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، وكان المارد الأحمر قد استهل مشواره في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا. يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اون لاين اليوم 12-02-2019 دوري أبطال أفريقيا يأمل فريق النادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق سيمبا التنزاني، وخطف بطاقة العبور مبكراً إلى دور 8 من دوري أبطال إفريقيا يحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حصدها من خلال ثلاثة مباريات، وقد حقق فريق النادي الأهلي من الفوز على فريق سيمبا التنزاني وانتهت المباراة بخمسة أهداف مقابل لاشئ خلال المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب الأسبوع الماضي فيما صرح "محمد يوسف" مساعد مدرب الأهلي أن الفوز هو هدفنا الأساسي خلال هذه المباراة، ونحن على أمل أن نخطف ثلاثة نقاط جديدة تسهل علينا المباريات المتبقية من دور المجموعات. سيمبا Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 . الملعب : الملعب الوطني . المعلق : علي محمد علي . نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (5-0) سيمبا. موعد المباراة : في تمام الساعة الــ 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

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