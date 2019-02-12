اونلاين | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم اون لاين | شاهد مباراة Al Ahly اليوم

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تقدم "بوابة الخليج 365 الرياضي" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت مصر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

لكرة القدم.

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بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.