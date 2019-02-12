اونلاين | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم اون لاين | شاهد مباراة Al Ahly اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم اون لاين | شاهد مباراة Al Ahly اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم "بوابة الخليج 365 الرياضي" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت مصر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا
لكرة القدم.
يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية ومن دون تقطيع من خلال شاشتنا المرفقة أسفل الخبر، والمنقوله عبر قناة beIN SPORTS HD 4
بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.
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