اونلاين | الآن LIVE: بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت Alahly HD كورة ستار الأسطورة كورة لايف أسرع رابط مشاهدة ماتش

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بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت كورة ستار الأسطورة يلتقي اليوم النادي الأهلي مع رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني كورة لايف كورة جول موبي كورة بدون تقطيع جودات متعدده، حيث يقام اللقاء كرابع مباريات الفريقين في دور المجموعات في بدولة دوري أبطال افريقيا 2019 وتعد أيضا مباراة العودة بين الفريقين اللذين تواجها في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة وانتهت بفوز الأهلي بخماسية.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت جرينتش، تحت قيادة تحكيمية من حكم الساحة السوداني محمود اسماعيل الذي لم تعرف الفرق المصرية معه التعادل في المواجهات الأفريقية حيث قام بتحكيم 5 مواجهات منها اثنتين للمنتخب المصري الأول وتحت 17 عام وثلاث للأندية شهدت 3 انتصارات وهزيمتين.

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الأهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت كورة لايف كورة أون لاين، وعن القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الأهلي وسيمبا فستقوم قناة bein sport 1HD بنقل المباراة عبر شاشتها حصريا بتعليق المصري علي محمد علي، وقد تحدث رئيس النادي التنزاني “سويد مكوابي” عن اللقاء موضحا أن الفوز اليوم سيكون من نصيب فريقه وقدرته على العودة والتأهل.