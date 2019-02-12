اونلاين | لايف HD بث مباشر.. مباراة الاهلي وسيمبا دوري الابطال | مشاهدة مباراة الاهلي يوتيوب مباشر - كول كورة

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يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة، محتلاً صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين يأتي سيمبا بالمركز الثالث بـ3 نقاط.

ويرتدي الأهلي اليوم الزي الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس مرمى الأهلي الزي الأصفر الكامل، في حين يرتدي فريق سيمبا الزي الأحمر الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه اللون الرمادي.

ويدير اللقاء تحكيميًا السوادني محمود إسماعيل ويعاونه كل من المساعد الأول وليد علي والمساعد الثاني أحمد صباحي.

وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمباراة اليوم وجاء على النحو التالي.

تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، علي معلول ، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، حمدي فتحي، حسين الشحات، رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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بدأت جماهير نادي سيمبا التنزاني في التوافد على مدرجات الملعب للوطني بالعاصمة دار السلام لمؤزارة فريقها أمام الأهلي في المباراة التي ستقاك بعد قليل.