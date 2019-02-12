تعرف على حكاية رهان ألكسيس سانشيز على 20 ألف إسترليني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تنفس عدد من لاعبي مانشستر يونايتد الصعداء، بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، عن تدريب الفريق، نظرا لخلافاته الكثيرة معهم وعدم إشراكه لهم خلال المباريات.

مانشستر يونايتد يواصل تحقيق انتصارات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، الذي خالف قاعدة خلفه، مورينيو ومنذ التحاقه بالمهمة، بات يعتمد بشكل أساسي على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي لم يكن من أولويات مورينيو، بسبب خلافات بينهما.

ألكسيس سانشيز قال: بوجبا لا يزال شابا لكنه لاعب رائع يستحق الثقة داخل الفريق.. أرى أنه الآن كسب مكانته داخل مانشستر ويلعب جيدا، وفق ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وبخصوص ما إذا كانت معنويات اللاعبين تغيرت بعد رحيل مورينيو، قال سانشيز: لا أتحدث أبدا عن ما يحدث داخل الغرف المغلقة.. الناس بدون شك لاحظت الفرق الذي ظهر على الفريق، الأمر بمثابة معجزة، بالرغم من أنني لا أصدق هذه الكلمة.. أثق في شيء واحد، هو العمل والعمل ثم العمل.. وهذا ما قمنا به.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” كانت أنباء تسربت تفيد بأن اللاعب التشيلي سعيد بمغادرة مورينو، مشيرة إلى أنه راهن مع زميله في الفريق، ماركوس روخو، بمبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني على أن مدربه سوف يطرد من عمله.