يوفنتوس يخطط للإطاحة بنجميه لحسم صفقة محمد صلاح

وقدم نادي يوفنتوس ، عرضاً خرافياً للتعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقابل 175 مليون جنيه استرليني.

محمد صلاح يملك موهبة غير عادية، ولكن لا أحد يتوقع الأداء في العام الماضي 32 هدفاً وهدافاً في الدوري الممتاز و 10 أهداف في 13 مباراة بدوري الأبطال.

وسيكون يوفنتوس مجبرا على بيع الثنائي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا، خلال الفترة المقبلة، من أجل التعاقد مع الفرعون المصري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

باولو ديبالا نجم السيدة العجوز متوقع رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل عدم حاجة إليجري إلى خدماته.

وسجل ديبالا 22 هدفا في دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم الماضي لكنه سجل مرتين فقط في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم.