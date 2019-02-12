شكرا لقرائتكم خبر عن نجم روما يحدد بطل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق الهولندي جوستين كلويفرت لاعب فريق روما الإيطالي، على الصراع الدائر بين ليفربول ومانشستر سيتي، من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجاري.

ويريد نجم روما، فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي متقدماً على مانشستر سيتي، بسبب تواجد مواطنيه فيرجيل فان دايك، وجورجينيو، ضمن صفوف الريدز.

وقال جوستين كلويفرت إنه يفضل ليفربول ليفوز بالدوري بسبب وجود لاعبين هولنديين في الفريق الأحمر.

وزاد نجم روما: إنه تحد كبير بالنسبة لهم لأنني أعتقد أن مانشستر سيتي يصارع من أجل اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي 6-صفر يوم الأحد ليعود إلى قمة الترتيب بفارق الأهداف عن الحمر رغم أن الريدز لا يزال له مباراة أخرى.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري برصيد 65 نقطة، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.