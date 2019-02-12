الامارات | دعما للاولمبياد الخاص الفجيرة تشهد ترايثلون "أنجل وولف"

شكرا لقرائتكم خبر عن دعما للاولمبياد الخاص الفجيرة تشهد ترايثلون "أنجل وولف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الفجيرة بالتعاون مع فريق أنجل وولف، سباق الترايثلون والذي اقيم اول من امس ضمن الفعاليات المصاحبة للأولمبياد الخاص 2019، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الأجسام والقوة البدنية،وتضمن السباق السباحة لمسافة 1900 متر، و ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتر، والجري على كورنيش الفجيرة.

بدوره اكد الشيخ عبد الله الشرقي على أهمية دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، ومتمنيا للفريق التوفيق في رحلتهم الرياضية الهادفة عبر باقي الإمارات.

وتأتي مشاركة الفريق في الفجيرة ضمن برنامج المدن المضيفة خلال الفترة 8-11 مارس القادم والفعاليات المصاحبة التي تستضيفها الفجيرة تمهيدا لاستضافة الامارات لبطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي، بهدف تعزيز دور أصحاب الهمم في المجتمع وتسليط الضوء على قدراتهم.

ويشارك فريق أنجل وولف بفعالية الترايثلون تزامناً مع استعدادات الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والذي يتكون من الأب "نك" والابن ريو ذو ال١٤ عاماً وهو من أصحاب الهمم، والأم ديلفاين والابنة تيا.