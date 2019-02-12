تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني الأورجواياني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة «سيمبا التنزاني» في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر الرابعة بتوقيت تنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويتكون تشكيل الأهلي من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

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