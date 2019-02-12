انضمام صفقة تشيلسي الجديدة مهدد بالتأجيل

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن بوليسيتش قد يتلقى دعوة للمشاركة مع المنتخب الأمريكي في بطولة الكأس الذهبية، والتي ستقام من 15 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن خوض بوليسيتش للبطولة، يعني أنه سيحتاج إلى راحة إضافية عقب انتهائها، وبالتالي لن يخوض فترة إعداد تشيلسي الخاصة بالموسم المقبل.
وكان بوليسيتش قد انتقل من دورتموند إلى تشيلسي، اعتبارًا من الموسم المقبل، في صفقة تكلفت 58 مليون إسترليني.
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