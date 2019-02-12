يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع اليوم دوري أبطال إفريقيا | كورة اون لاين | كورة

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بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا كورة اون لاين – kora online يلعب فريق سيمبا أمام ضيفه الأهلى في لقاء الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة في دورى أبطال أفريقيا، ويسعى فريق سيمبا لخطف فوز كبير على أرضه ووسط جماهيره، كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا – koora live كما يأمل في تعويض خسارته الكبيرة بالجولة الماضية وانعاش فرصة تأهله عن المجموعة، كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا – koora live ويطمح بطل تنزانيا في تحقيق الانتصار واستكمال التواجد في البطولة وزيادة رصيده من النقاط.

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