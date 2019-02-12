3 تبديلات في تشكيل الأهلي أمام سيمبا بدوري الأبطال

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجواياني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني المقررة في الثالثة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاسارتي 3 تبديلات في التشكيل عن مواجهة سيمبا السابقة، حيث عاد الثلاثي ياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ورمضان صبحي، بدلا من سعد سمير، وهشام محمد، وناصر ماهر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد،وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، يلييه فيتا كلوب بـ4 نقاط، ثم سيمبا بـ3 نقاطـ، وشبيبة الساورة في ذيل المجموعة بنقطتين.

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