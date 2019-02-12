شكرا لقرائتكم خطاب للفيفا لاعتماد وديتىّ المنتخب الأولمبى أمام أمريكا وهولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- يخطرهم فيه بخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب وديتين أمام أمريكا وهولندا فى شهر مارس المقبل.

يواجه المنتخب الأوليمبي، منتخب أمريكا يوم 22 مارس ثم هولندا يوم 26 من نفس الشهر فى المعسكر المقام بإسبانيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لآوليمبياد طوكيو 2020.

كما تلقى اتحاد الكرة موافقة اتحاد الـ” كونكاكاف" لدول أمريكا الشمالية على إقامة ودية منتخب مصر أمام أمريكا يوم 22 مارس.