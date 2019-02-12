أتوبيس الأهلى يصل الملعب الوطنى بتنزانيا

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جدة - عمرو شويل وصل فريق الأهلي منذ قليل إلى الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام لخوض مباراة سيمبا في بطولة أفريقيا. ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعه بتوقيت تنزانيا بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين لشرح التعليمات الأخيرة قبل التوجه لأرض الملعب وخوض المباراة.

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