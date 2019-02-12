العريبي يعود إلى أستراليا بعد انتهاء احتجازه في تايلاند

اسماء السيد - عاد لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي الى أستراليا الثلاثاء بعد احتجازه لأكثر من شهرين في تايلاند حيث كان يواجه طلب استرداد من البحرين لتنفيذ حكم بالسجن بحقه.

وقال العريبي مبتسما اثناء نزوله من الطائرة في ملبورن "أشكر أستراليا (...) لا أملك الجنسية بعد، لكن أستراليا بلدي. أريد أن أموت في أستراليا".

وانتظر عدد من مؤيدي اللاعب في المطار وهم يرتدون قمصانا كتب عليها #انقذوا حكيم.

وكان اللاعب الذي يحظى بوضع لاجىء في أستراليا ترك تايلاند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) بعد سحب المنامة طلب استرداده لتنفيذ حكم بالسجن صادر عام 2014 لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة.

وكانت النيابة العامة التايلاندية ذكرت "تم إبلاغنا من قبل وزارة الخارجية بسحب البحرين طلبها بالتسليم (...) اذا لم يعودوا يطالبون به، لا سبب يدفعنا لإبقائه هنا".