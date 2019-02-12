س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صداع تشكيل اللجان الخاصة بأمم أفريقيا، الذى كان يشغل بال الكثيرين بعد الإعلان مساء أمس عن اللجان التى ستدير البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية.. س : ما عدد اللجان التى ستدير بطولة أمم أفريقيا؟ س : ما عدد اللجان التى ستدير بطولة أمم أفريقيا؟ ج : 14 هو عدد اللجان التى ستدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 . س : ما اللجان التى ستنظم أمم أفريقيا؟ د / محمد سلطان اللجنة الطبية لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات لواء حسام ناجي لجنة الأمن مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين محمد كامل لجنة التسويق ياسر فتحى لجنة القانونيه كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية طارق كمال لجنة المراسم تامر غنام لجنة المالية أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومى س : من قام باختيار اللجان؟ ج : تشكيل اللجان جاء بالتنسيق بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. س : متى تبدأ اللجان عملها؟ س : متى تبدأ اللجان عملها؟ ج : هناك لجان بدأت العمل والتجهيزات للبطولة، وخلال أيام قليلة ستكون جميع اللجان بدأت العمل، ووضع خطة محكمة لخروج البطولة بشكل مشرف، خاصة أنها المرة الأولى التى تقام البطولة بشكلها الجديد وهى مشاركة 24 منتخب بدلاً من النظام القديم بمشاركة 16 منتخبا فقط.

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