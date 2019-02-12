شاهد .. أجاى "عامل غرفة ملابس" مع الأهلى فى تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النيجيرى أجاى مهاجم الأهلى على مساعدة عمال غرف خلع الملابس فى مران فريقه بتنزانيا فى لقطة نالت إشادة كل البعثة . أجاى لايغادر الملعب بمجرد انتهاء المران فهو يتفرغ لجمع الاحذية والزجاجات والقمصان التى استخدمها زملاؤه بهدف مساعدة عمال النادى فى مهماتهم الخاصة. ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.







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