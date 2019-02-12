شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة الأهلى وسيمبا التنزانى على مائدة مختار مختار فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على متابعة المباراة التى تجمع الأهلى مع نظيره سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بالجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا من أجل تدوين أهم الملاحظات للفريق الأحمر قبل مواجهة السبت المقبل.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدورى العام على استاد بتروسبورت، وكانت مباراة الفريقين فى الدور الأول بالدورى قد انتهت بالتعادل السلبى.

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى.

ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.