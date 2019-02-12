شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورة الودية لمنتخب 2001 بالإمارات فى مارس بسبب أوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل محفوظ مدير منتخب مصر مواليد 2001، عن إلغاء الدورة الودية التى كان من المقرر أن يشارك بها الفريق القومى فى الإمارات خلال شهر مارس المقبل.
وقال محفوظ إن الإمارات اعتذرت عن عدم إقامة البطولة، حيث كان مقررًا إقامتها هناك، نظرًا لعدم رد المنتخبات التى كانت ستشارك من أوروبا، ما دفعها لإلغاء الدورة.
وتابع أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة ربيع ياسين يدرس بقوة عدم إقامة معسكر للفريق فى شهر مارس من أجل منح الفرصة لإنهاء بطولة الدورى مواليد 2001.
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