شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعقد أول اجتماع مع حسين لبيب لمناقشة تنظيم مونديال مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أول اجتماع مع حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها فى مصر يناير 2021، وذلك لوضع خطة العمل المقررة للاستعداد لتنظيم البطولة الأهم فى العالم على مستوى اللعبة.

حضر الاجتماع هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، ومؤمن صفا أمين الصندوق، ونبيل خشبة ومنى أمين عضوى مجلس الإدارة، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية بالاتحاد.

وتحدث لبيب خلال الاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد عن رؤيته بشكل عام لتنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد، والأفكار المقترحة بشكل مبدئى لتنفيذها على المستوى التنظيمى، وسبل التنسيق مع الجهات المتخصصة لتنفيذ الأفكار المطروحة.

ومن جانبه قال هشام نصر رئيس الاتحاد إن الاجتماع شهد الحديث بشكل مبدئى عن الأمور التنظيمية الخاصة بالتجهيز لاستضافة بطولة العالم للرجال فى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تضع فى اعتبارها أن نسخة مصر هى الأولى فى التاريخ بالنظام الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 32 منتخبا بدلا من 24 فى النسخة الأخيرة التى أقيمت بتنظيم مشترك فى ألمانيا والدنمارك.

وأضاف نصر أن الصالات التى ستستضيف البطولة هى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى، وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مقر الاتحاد الجديد فى مدينة السادس من أكتوبر، وصالة برج العرب، ولم يتحدد حتى الآن إذا ما كان ستتم الاستعانة بصالة إضافية بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 منتخبا، وسيتم حسم هذا الموضوع قريبا، موضحا أن الاتحاد الدولى لكرة اليد اعتمد بالفعل الصالات الأربع التى تم إرسالها، ويجرى حاليا العمل على تجهيز الصالات المحددة لتكون على أحدث المستويات العالمية.

من جانبه أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال أنه سعيد بالعمل مع المجموعة الحالية فى الاتحاد المصرى لكرة اليد، موضحا أن المسئولية كبيرة على الجميع لتنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر.

وأشار لبيب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أى قرارات يتم اتخاذها فى إطار الاستعداد لاستضافة المونديال، وسيتم التواصل مع جميع الجهات لإنجاح هذا الحدث المهم وخروجه بالصورة المشرفة لنا جميعا، مطالبا الجميع خاصة أسرة كرة اليد بالالتفاف حول هذا الحدث الكبير ليسهم كل فرد فى نجاحه أى كان موقعه.