الأهلى يصل الملعب الوطنى بدار السلام لمواجهة سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الأهلى، منذ قليل، إلى الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام لخوض مباراة سيمبا فى بطولة أفريقيا. ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا، بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وعقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق محاضرة مع اللاعبين لشرح التعليمات الأخيرة قبل التوجه لأرض الملعب وخوض المباراة.

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