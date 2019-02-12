الأهلي المصري يدفع بتشكيل ناري أمام سيمبا

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي. الخليج 365- كشف مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجواياني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر الرابعة بتوقيت تنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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